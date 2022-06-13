ЧМ-2022. Отбор
Про це заявив президент ФІФА.
ДЖАННІ ІНФАНТІНО, GETTY IMAGES
13 червня 2022, 22:58
Джанні Інфантіно висловив впевненість, що напівавтоматична система відеодопомоги арбітрам (VAR) для визначення офсайдів використовуватиметься на чемпіонаті світу-2022 року в Катарі.
"Ми протестували систему на клубному чемпіонаті світу і вона виглядає дуже добре.
Ми дуже задоволені та ухвалимо остаточне рішення до початку турніру", — сказав Джанні Інфантіно.
Нагадаємо, що чемпіонат світу у Катарі пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.