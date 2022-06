Джанні Інфантіно висловив впевненість, що напівавтоматична система відеодопомоги арбітрам (VAR) для визначення офсайдів використовуватиметься на чемпіонаті світу-2022 року в Катарі.

"Ми протестували систему на клубному чемпіонаті світу і вона виглядає дуже добре.

Ми дуже задоволені та ухвалимо остаточне рішення до початку турніру", — сказав Джанні Інфантіно.

FIFA president Gianni Infantino has revealed that semi-automated offsides could be used at the 2022 World Cup 🌍🏆 pic.twitter.com/3LZhFW83ri