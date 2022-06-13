Джанні Інфантіно висловив впевненість, що напівавтоматична система відеодопомоги арбітрам (VAR) для визначення офсайдів використовуватиметься на чемпіонаті світу-2022 року в Катарі.

"Ми протестували систему на клубному чемпіонаті світу і вона виглядає дуже добре.

Ми дуже задоволені та ухвалимо остаточне рішення до початку турніру", — сказав Джанні Інфантіно.

Нагадаємо, що чемпіонат світу у Катарі пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.