Новий етап продажу квитків призначено на 5 липня.
fifa.com
29 червня 2022, 22:10
На даний момент на чемпіонат світу 2022 року в Катарі було продано 1,8 мільйона квитків. Про це повідомляє прес-служба ФІФА.
Найбільше квитків розкупили вболівальники з Катару.
Серед основних країн, чиї вболівальники також придбали квитки — Канада, Англія, Франція, Німеччина, Індія, Саудівська Аравія, Іспанія, ОАЕ та США.
Новий етап продажу квитків призначено на 5 липня. Загалом ФІФА розраховує реалізувати три мільйони квитків на матчі катарського мундіалю.
Початок чемпіонату світу в Катарі призначено на 21 листопада 2022 року.