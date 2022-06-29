ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Новий етап продажу квитків призначено на 5 липня.

На даний момент на чемпіонат світу 2022 року в Катарі було продано 1,8 мільйона квитків. Про це повідомляє прес-служба ФІФА.

Найбільше квитків розкупили вболівальники з Катару.

Серед основних країн, чиї вболівальники також придбали квитки — Канада, Англія, Франція, Німеччина, Індія, Саудівська Аравія, Іспанія, ОАЕ та США.

Новий етап продажу квитків призначено на 5 липня. Загалом ФІФА розраховує реалізувати три мільйони квитків на матчі катарського мундіалю.

Початок чемпіонату світу в Катарі призначено на 21 листопада 2022 року.