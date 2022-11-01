Остаточна заявка "клітчастих" стане відома 9 листопада.
Домагой Віда, Getty Images
01 листопада 2022, 18:23
Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич визначився із розширеною заявкою національної команди на майбутній ЧС-2022 у Катарі. Про це повідомляє прес-служба Хорватського футбольного союзу.
До розширеного складу потрапили 34 футболісти, а остаточна заявка з 23-26 гравців стане відома 9 листопада.
Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Івіца Івушич (Осієк), Іво Грбіч (Атлетіко), Домінік Котарський (ПАОК), Неділько Лабрович (Рієка).
Захисники: Домагой Віда (АЕК), Деян Ловрен (Зеніт), Борна Баришич (Рейнджерс), Дуе Чалета-Цар (Саутгемптон), Йосип Юранович (Селтік), Йошко Гвардіол (Лейпциг), Борна Соса (Штутгарт), Йосип Станішич (Баварія), Марін Понграчич (Лечче), Мартін Ерліч (Сассуоло), Йосип Шутало (Динамо Загреб).
Півзахисники: Лука Модрич (Реал), Матео Ковачич (Челсі), Марцело Брозович (Інтер), Маріо Пашаліч (Аталанта), Нікола Влашич (Торіно), Лука Іванушець (Динамо Загреб), Ловро Маєр (Ренн), Крістіян Якич (Айнтрахт Франкфурт), Лука Сучич (Зальцбург), Йосип Мішич (Динамо Загреб).
Нападники: Іван Перишич (Тоттенгем), Андрій Крамарич (Гоффенгайм), Йосип Брекало (Вольфсбург), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Міслав Оршич (Динамо Загреб), Анте Будімір (Осасуна), Марко Лівая (Хайдук Спліт), Антоніо Чолак (Рейнджерс).
Нагадаємо, на груповому етапі ЧС-2022 Хорватія зіграє проти Марокко, Канади та Бельгії. Мундіаль стартує 20 листопада.