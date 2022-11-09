ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дідьє Дешам визначився зі списком із 25 футболістів, які поїдуть на мундіаль в Катарі.

З 20 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі пройде фінальний етап двадцять другого чемпіонату світу з футболу. Цей Мундіаль стане першим в історії не тільки для самого Катару, але і вперше відбудеться на Близькому Сході.

Тренерський штаб національної збірної Франції на чолі з Дідьє Дешамом офіційно визначився зі списком із 25 футболістів, які поїдуть із командою на майбутній мундіаль.

Заявка збірної Франції:

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2022 збірна Франції буде одним із представників квартету D, в якому зіграє проти Тунісу, Австралії та Данії.