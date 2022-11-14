ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

На груповому етапі команда зіграє проти США, Англії та Уельсу.

Тренерський штаб збірної ірану на чолі з Карлушем Кейрошем визначився зі списком футболістів, які вирушать на чемпіонат світу 2022 року в Катарі.

Воротарі: Аліреза Беїранванд (Персеполіс), Амір Абедзаде (Понферрадіна), Хоссейн Хоссейні (Естеглал), Паям Ніазманд (Сепахан).

Захисники: Маджид Хоссейні (Трабзонспор), Хоссейн Канаані (Аль-Ахлі), Шоджа Халілзаде (Аль-Ахлі), Мортеза Пурліганджи (Аль-Арабі), Садег Мохаррамі (Локомотива Загреб), Мілад Мохаммаді (Гент), Ехсан Хаджсафі (АЕК), Рамін Резаеян (Персеполіс), Аболфазл Джалалі (Естеглал).

Півзахисники: Саїд Еззатоллахі (Вайле), Алі Карімі (Кайсеріспор), Ахмад Нуроллахі (Шабаб Аль-Ахі), Рузбе Чешмі (Естегляль), Вахід Амірі (Персеполіс), Саман Годдос (Брентфорд), Аліреза Джаханбахш (Феєнорд), Алі Голізаде (Шарлеруа), Мехді Торабі (Персеполіс).

Нападники: Сердар Азмун (Баєр), Мехді Таремі (Порту), Карім Ансаріфард (АЕК).

На груповому етапі ЧС-2022 збірна ірану зіграє проти Англії, США та Уельсу.

Раніше повідомлялося, що колишній президент ФІФА Зепп Блаттер вважає, що збірна ірану не має бути допущена до участі у чемпіонаті світу.