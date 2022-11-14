ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дідьє Дешам довикликав ще одного, останнього гравця.

Федерація футболу Франції оголосила заявку національної команди на майбутній чемпіонат світу 2022 року в Катарі ще минулої середи, 9 листопада, проте в ній було 25 футболістів.

Наразі Франція у своєму твіттері оголосила, що останнім гравцем, який приєднається до команди Дідьє Дешама, буде нападник менхенгладбахської Боруссії Маркус Тюрам.

Цього сезону Тюрам провів 17 матчів, у яких забив 13 голів і віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, на ЧС-2022 у Катарі збірна Франції зіграє проти Австралії, Данії та Тунісу.