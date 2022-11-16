ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Наставник національної збірної Ірану підтримав протестантів.

Головний тренер іранської збірної Карлуш Кейруш заявив, що футболісти національної команди можуть підтримати протести у рідній країні під час виступу на чемпіонаті світу в Катарі, якщо вони діятимуть у рамках правил турніру.

"Гравці можуть вільно протестувати так само як і футболісти з будь-якої іншої країни, якщо це відповідає правилам чемпіонату світу та духу гри. Але ви також можете виявити свою позицію на футбольному полі, наші гравці думають лише про одне – як поборотися за вихід у плей-оф", – наводить слова Кейруша Sky Sports.

Нагадаємо, щонайменше 326 людей загинули в Ірані під час протестів, що тривають після вбивства у поліційному відділку місцевої мешканки Махси Аміні. До речі, легендарного ексфутболіста Алі Даеї вже могли стратити як одного з протестантів.