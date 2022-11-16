Склад англійців оцінюється у 1,499 мільярда євро.
Джуд Беллінгем, Getty Images
16 листопада 2022, 19:19
Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував рейтинг вартості складів збірних, які вирушили на майбутній чемпіонат світу 2022 року до Катару.
Найдорожчий склад у збірної Англії, який оцінюється у 1,499 мільярда євро. Її найдорожчий футболіст Джуд Беллінгем – 202 млн євро.
У топ-3 потрапили збірні Бразилії та Франції — 1,455 та 1,337 млрд євро відповідно.
Найдешевший склад у збірної Коста-Ріки – 23 мільйони євро.
Також зазначимо, що загальна вартість 831 гравця ЧС-2022 становить 15 млрд євро.