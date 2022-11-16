ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Склад англійців оцінюється у 1,499 мільярда євро.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував рейтинг вартості складів збірних, які вирушили на майбутній чемпіонат світу 2022 року до Катару.

Найдорожчий склад у збірної Англії, який оцінюється у 1,499 мільярда євро. Її найдорожчий футболіст Джуд Беллінгем – 202 млн євро.

У топ-3 потрапили збірні Бразилії та Франції — 1,455 та 1,337 млрд євро відповідно.

Найдешевший склад у збірної Коста-Ріки – 23 мільйони євро.

Також зазначимо, що загальна вартість 831 гравця ЧС-2022 становить 15 млрд євро.