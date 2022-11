ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Що підготували різноманітні бренди для національних збірних учасників ЧС?

Чемпіонат світу у Катарі ближче, ніж здається. У неділю ми станемо свідками початку такої грандіозної події, якою традиційно є мундіаль.

Окрім суто типових для подібного заходу моментів, як-то увага до світових зірок, котрі зіграють на полях Близького Сходу, дуже цікаво поспостерігати й за екіпіровкою команд-учасниць. Хто вразив, а хто схалтурив та розчарував?

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ТОП-10 футболістів,

які пропустять чемпіонат світу-2022 через травму

Аргентина – Домашня форма

Домашня форма збірної Аргентини для чемпіонату світу 2022 року, розроблена компанією Adidas, черпає натхнення з історичних переможних шляхів нації. Сорочка має вертикальні смужки у традиційній для країни біло-блакитній кольоровій гамі та темно-синіми акцентами по всій частині, включаючи класичний штамп із трьома смугами на одязі.

Аргентина – Виїзна форма

Аргентина отримала яскраву фіолетову виїзну форму, натхненну прагненням до рівноправного світу. Лавандовий колір уособлює боротьбу за гендерну рівність у поєднанні з вогненною графікою, що відсилає до знаменитого травневого сонця на національному прапорі.

Австралія – Домашній комплект

"Соккеруз" готуються стартувати у своєму п'ятому чемпіонату світу поспіль і сподіваються вийти до плей-оф лише вдруге у своїй історії. Домашній комплект залишається вірним темі University Gold, Tour Yellow і Green Noise, водночас віддаючи шану піщаному ландшафту та лісам країни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хто виграє ЧС-2022 у Катарі,

головні претенденти на перемогу

Австралія – Виїзна форма

Просте часто найкраще, і Австралія не шукає нічого надто вигадливого. Дизайн від Nike переважно темно-синій, але має акценти Green Glow на комірі, манжетах і логотипах, які відображають морське життя країни та рифи.

Бельгія – Домашня форма

Бельгія дотримується традиції, віддаючи перевагу червоній футболці та чорним рукавам з раганом, проте полум’я, що спускається вниз по рукавах, виглядає дивнувато. Графіка має дещо оцифрований вигляд, а емблема має блискуче золоте покриття.

Бельгія – Виїзна форма

Вражаюча змінна стрічка натхненна капсульною колекцією Adidas x Belgian FA x Tomorrowland "LOVE". Дизайн має яскраву різнокольорову окантовку з підсвіченим значком бельгійської футбольної асоціації, світло-сірі рукава розбивають білу основу, а слово "LOVE" надруковано на тильній стороні майки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Призовий фонд чемпіонату світу-2022 з футболу

Бразилія – Домашня форма

Жовті футболки, сині шорти та білі гетри. Однак стару класику можна змінити, і "Селесао" додали тонкий малюнок ягуара до свого останнього дизайну. На комірі також є красиві ґудзики, які нагадують національний прапор.

Бразилія – Виїзна форма

Бразилія надає перевагу стильній блакитній основі у своїй виїзній формі 2022 року зі світло-зеленими акцентами на рукавах і фірмовій галочці Nike. Офіційними кольорами є першорядний синій/динамічний із жовто/зеленою іскрою, і п’ятиразові переможці Кубка світу завжди прагнуть виділитися з натовпу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Катар: чи справді він готовий приймати чемпіонат світу?

Камерун — Домашній комплект

Камерун розірвав відносини з Le Coq Sportif і працюватиме з One All Sports над їхньою формою для Кубка світу. Історія доволі таки скандальна, бо новий президент місцевої федерації Самуель Ето'о прийняв рішення розірвати умову із технічним спонсором, начебто звинувативши Le Coq у недотриманні зобов'язань, що викликало бурну реакція. Ето'о звинувачують у відмиванні грошей через схему заміни спонсора на нікому не відомий One All Sports.

Втім, це ситуація у зовсім іншій площині. Камерун випустив нову форму для Чемпіонату світу 2022 року спільно з One All Sports, але рішення суду може змусити їх повернутися до угоди з Le Coq Sportif, яку вони вважали скасованою. Наразі "Indomitable Lions" носитимуть зелену сорочку з червоно-жовтою окантовкою, на якій буде розміщено логотип One All Sports між значком FA Камеруну та емблемою нації у вигляді голови лева.

Камерун — Виїзна форма

Для виїзної форми Камеруну використовується той самий шаблон, що й для домашньої форми, тільки з білим основним кольором. На манжетах знову з’являється камерунський триколор, а комір змінюється з червоного на білий. Третій комплект, який може знадобитися на певному етапі, має той самий дизайн, але центральне місце займає червоний колір.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Скільки витратили на ЧС-2022 з футболу





Канада – Домашній комплект

Канада — єдина команда на Чемпіонаті світу 2022 року, яка не випускатиме нову форму напередодні мундіалю на Близькому Сході. Країна, яка готується до першого виступу на головній події FIFA з 1986 року, залишатиметься в футболках у яких вони провели неймовірно успішну відбіркову кампанію.

Канада – Виїзна форма

Оскільки Канада віддає перевагу червоному кольору у своїй домашній формі, вони переходять на білий колір у своєму виїзному комплекті. Чистий і простий дизайн підкреслює національний футбольний герб, на якому зображено вражаючий кленовий лист – найвідоміший символ країни.

Коста-Ріка – Домашній комплект

Чистий дизайн від Коста-Ріки, яким вони готуються прикрасити третій поспіль фінал Чемпіонату світу. Їхній домашній комплект має червону основу з товстими синіми манжетами та білою окантовкою. У грудні 2021 року було представлено нову національну емблему, натхненну гербом країни, включно з трьома вулканами, із золотою облямівкою, що символізує "мету висвітлити команди як еліту національного футболу".

Коста-Ріка – Виїзна форма

Виїзний комплект Коста-Ріки замінює червоний колір на білий, оскільки основний шаблон залишається незмінним. Обидва комплекти мають напис "FCRF", надрукований на задній частині коміра золотим кольором, і випущені під девізом "вийти на світову арену за честю та славою".

Хорватія – Домашня форма

З червоно-білими шашками можна зробити дуже багато, але Nike і Хорватія запропонували новий погляд на культовий дизайн. На передній частині майки більше вільного простору зі знайомими блоками, щільно розташованими на рукавах. Два основних кольори майки поєднані з акцентами Battle Blue.

Хорватія – Виїзна форма

Військово-морський колір останнім часом був вибором Хорватії у других комплектах, і вони йдуть подібним шляхом й у 2022 році, оскільки "Blackened Blue" компенсується університетським червоним. Унікальний підхід застосовано до зображення на футболці, оскільки розмиті шашки зникають навколо лівого плеча.

Данія – Домашня форма

Унікальний, монохромний дизайн був зроблений для Данії компанією Hummel, натхненний знаменитою футболкою, яку носили на Чемпіонаті Європи 1992 року. Домашня сорочка має напис "FOR DANMARK" на комірі, а всередині містить повідомлення "EN DEL AF NOGET STØRRE" (Частина чогось більшого).

Данія – Виїзна форма

Виїзна форма Данії має той самий дизайн і деталі, що й домашня форма, але колір змінено з червоного на білий з монохроними логотипами та принтами. На плечах і рукавах зберігається згадка про 1992 рік, коли данці стали чемпіонами Європи на турнірі, в якому вони брали участь лише після того, як Югославія була дискваліфікована.

Еквадор – Домашній комплект

Еквадор має новий національний бейдж, який прикрашає футболки Чемпіонату світу 2022 від технічного спонсора Marathon. Дизайн може похвалитися яскравою жовтою основою з синіми та червоними акцентами. Деталі прапора присутні на манжетах рукавів, тонкий зигзагоподібний візерунок проходить спереду, а карта країни розташована на верхній частині спини.

Еквадор — Виїзна форма

В Еквадорі смуга змінного одягу переважно темно-синя зі світло-блакитним геометричним візерунком спереду. На комірі та манжетах є біла окантовка, із знову включеним прапором країни, а значок нації змінено у сріблястий колір.

Англія — ​​Домашня форма

Бронзові призери чемпіонату світу-2018 отримали традиційні білі комплекти з гарним прінтом на рукавах у вигляді синього градієнту.

Англія — ​​Виїзна форма

Другий комплект виконано у червоному кольорі із синіми манжетами та стильним комірцем поло.

Франція – Домашній комплект

Nike підібрав стильний образ для чинних чемпіонів — темно-синя футболка з золотистими штрихами. Колірна гамма темно-синій із стильним коміром та тонким ґудзиком спереду, на рукаві, манжетах і комірі можна знайти візерунок дубового листя, який символізує силу, солідарність і мир, а на гербі також зображено національний прапор.

Франція – Виїзна форма

Білий і Game Royal — це кольори, які віддають перевагу переможцю чемпіонату світу 2018 у своїй другій формі, яка може похвалитися чудовим графічним принтом. Натхненний традиційною тканиною Toile de Jouy, у джерсі вплетені знакові моменти та пам’ятки, пов’язані з Францією, зокрема Тріумфальна арка, півник і Клерфонтен.

Німеччина – Домашній комплект

Футболка Німеччини-2022 має яскраву вертикальну чорну смужку, яка віддає належне найпершій футболці нації. Це підносить форму до сучасної епохи завдяки чистій естетиці та золотим деталям на значку клубу та логотипу Adidas, які розташовані в центрі футболки. Кольори національного прапора на комірі створюють стильний вигляд.

Німеччина – Виїзна форма

Виїзна форма Німеччини представлена ​​в яскравому вишнево-червоному та чорному кольорах, обидва запозичені з національного прапора. Додано акуратну маленьку особливість дизайну у вигляді розмитої літери "D" Німеччини у повному візерунку, щоб показати динамічний футбол, у який грає команда.

Гана – Домашній комплект

"Чорні зірки" повернулися до гладкого, мінімалістичного дизайну. У 2022 році Гана віддала перевагу геометричним візерункам у своїй останній домашній сорочці. Команда знову буде одягнена в простий білий колір – з червоними, жовтими та зеленими манжетами, а також традиційною зіркою в центрі грудей, що додасть нотку кольору.

Гана – Виїзна форма

У поєднанні з Puma Гана одягне вражаючий новий образ. Дизайн переважно червоний, але має темнішу вертикальну смугу, що проходить по центру. У ньому знаходиться жовта коробка, у якій будуть розміщені номери команд і чорна зірка герба країни.

Іран — Домашній комплект

Іран у співпраці з виробниками Majid лише випустив нові комплекти у січні, але для чемпіонату світу була доставлена ​​ще одна порція свіжого матеріалу. Чистий, переважно білий дизайн має кольори національного прапора на комірах і манжетах і яскравий плямистий візерунок на плечах і боках.

Іран — Виїзна форма

Виїзна форма Ірану базується на тому ж шаблоні, що й домашня форма, але основним базовим кольором є червоний. Деталі прапора на манжетах і комірах залишаються, як і візерунок іранського гепарда на рукавах.

Японія – Домашній комплект

Орігамі та мистецтво самовираження є основою екіпіровки Японії для чемпіонату світу. Графічний дизайн із збоями натхненний трилапим вороном, що символізує швидкість і мистецтво орігамі. Він поставляється в традиційному синьо-білому кольорі.

Японія – Виїзна форма

Виїзна форма японської команди втілює вільний стиль гри, що сповідує японська команда. Біла сорочка має різнокольорові орігамі червоних і синіх відтінків на рукавах і плечах сорочки, щоб додати яскравості класичній футболці.

Мексика – Домашній комплект

У 2022 році Мексика повертається до свого перевіреного зразка. Зигзагоподібний дизайн із складними лініями символізує головний убір ацтекського божества Кетцалькоатля з пір’ям. Це також бажане повернення до традиційного зеленого домашнього комплекту після того, як минулорічна команда використовувала чорно-рожеву палітру.

Мексика – Виїзна форма

Adidas віддає данину давнім цивілізаціям, що сягають корінням в мексиканську історію, щоб викликати бойовий дух команди за гостьову футболку. П’ять спеціальних символів утворюють складний графічний суцільний принт червоного кольору, який гарно виступає на тлі білої сорочки. Всередині нашийника зображено тіло змії Кетцалькоатля, яке символізує фізичні здібності людства.

Марокко – Домашній комплект

Блок червоного кольору киває в бік прапора країни із зеленими та білими вкрапленнями на грудях. Puma також додала зелений відтінок горловині та манжетам, а сзаду джерсі надруковано арабською мовою "Morocco".

Марокко – Виїзна форма

Чистий білий базовий дизайн злегка відтінюється світло-сірою центральною смугою, тоді як логотип Puma та державний герб країни мають різні відтінки зеленого. Круглий геометричний візерунок, який прикрашає центр майки, став стандартною практикою Puma у дизайні виїзної форми на ЧС.

Нідерланди – Домашній комплект

"Ораньє" повернулися в іншому відтінку помаранчевого, ніж той, який використовувався останнім часом, з палітрою Laser Orange, що викликає спогади про переможців чемпіонату Європи 1988 року. Трохи темніший відтінок використовується для повного малюнка, натхненного хутром лева.

Нідерланди – Виїзна форма

У той час як домашня форма Нідерландів вийшла сміливою, гостьова пропозиція від Nike є більш діловою. Темно-королівський колір – це колір на вибір, причому голландці вперше з 2016 року віддали перевагу синій смузі для змінення одягу, з дизайном, який містить акценти Habanero Red, що вражаюче нагадує виїзну форму команди з "країни тюльпанів" з 2000 року.

Польща – Домашній комплект

На Чемпіонаті світу 2022 року Польща шукатиме натхнення у фронтмена Роберта Левандовського, оскільки нападник Барселони готується вести свою країну на ще одному великому турнірі. Він одягне свіжий білий домашній дизайн від Nike, який містить червоні логотипи та тонку смугасту графіку на плечах і рукавах, яка зображує гніздо та пір’я білого орла – символа наших дружніх сусідів.

Польща – Виїзна форма

Інший чистий дизайн від Nike показує, що Польща спрощує речі завдяки своїй змінній смузі. На комірі, манжетах і логотипах присутні нотки білого кольору, оскільки суцільний темно-червоний колір є основним. Емблема нації залишається незмінною як на домашньому, так і на гостьовому екіпіруваннях.

Португалія – Домашня форма

Уперше Португалія використала дизайн "половина на половину" у своєму домашньому комплекті на 2022 рік за рахунок Pepper Red і Gorge Green – чимось нагадує традиційну форму Монако, погодьтеся. Золоті логотипи залишаються на місці, а Nike святкує 25 років з дня, коли він став національним постачальником спортивної форми для "лузітан".

Португалія – Виїзна форма

Португалія надала перевагу білому варіанту гостьової форми, а червоний і зелений знову представлені в центральній частині, яка обертається навколо передньої площини футболки. На звороті вгорі є темно-синя панель, яка розташована трохи вище золотого символу.

Катар – Домашня форма

Господарі прагнуть зробити все мінімалістично, коли справа доходить до дизайну екіпіровки для чемпіонату світу, який дозволить їм увійти в історію на Близькому Сході. Батьківщина, як це прийнято, буде одягнена у форму Desert Maroon із центральними логотипами та деталями на манжетах, натхненними прапором країни господаря.

Катар – Виїзна форма

Виїзна футболка Катару виглядає дещо інакше, ніж домашня, а значок нації та галочка Nike перенесені з центру на більш звичні місця. Сам комплект поєднує в собі золотий, бежевий і білий кольори в унікальному дизайні, де домінує накладний круговий візерунок, що вказує на узбережжя країни, де можна зануритися в перлини, і піщані бурі, що крутяться на сонці.

Саудівська Аравія – Домашній комплект

Подібно до багатьох інших країн, Саудівська Аравія шукає натхнення у своєму національному прапорі, коли створює дизайн комплектів. Найкращі кольори – зелений і білий, а пропозиція для дому на 2022 рік включає візерунок пальмового листя.

Саудівська Аравія – Виїзна форма

На змінній смузі Саудівської Аравії також зображено повний принт листя, який базується на концепціях, які вперше були представлені на формах національних збірних у 2018 та 2020 роках. Тональний візерунок поєднує темно- та світло-зелений кольори, а в логотипах і значках можна знайти спалахи білого кольору.

Сенегал – Домашня форма

Нинішні володарі престижної корони Кубка африканських націй шукали натхнення в підручниках історії, а саме їхньої останньої участі у кубку світу. Відкривши турнір ще в 2002 році перемогою над чинним чемпіоном Францією, Сенегал сподівається продемонструвати ще більше героїзму через 20 років.

Сенегал – Виїзна форма

Другий комплект Сенегалу дотримується знайомої теми, коли йдеться про виїзні комплекти від Puma для чемпіонату світу 2022 року. Незважаючи на те, що вони переважно зеленого кольору, на комірі та рукавах є спалахи червоного та жовтого кольорів, а логотип футбольної асоціації країни та їх прізвисько "Les Lions de la Teranga" розташовані в централізованому полі з цифрами.

Сербія – Домашня форма

Витончена пропозиція від Сербії показує, що вони дотримуються червоної палітри, у якій постачальники Puma додали стильне золоте оздоблення. Дизайн базується на шаблоні Ultraweave, а новий значок національної збірної також вперше з’явиться у 2022 році з тонким візерунком у формі хреста, включеним у передню частину та рукави майки.

Сербія – Виїзна форма

Шаблон білої виїзної форми від Puma з передньою коробкою знову з’являється в Сербії, але золоті акценти повертаються, що пов'язує їх із домашньою формою. Чистий, мінімалістичний дизайн має металево-золотистий колір і темно-синю нумерацію, а значок федерації змінено в сірий, золотий і білий.

Південна Корея – Домашня форма

У домашній джерсі Південної Кореї використано розумний дизайн, а переважно червоний колір із чорним оздобленням не такий, як здається. Лише тоді, коли придивишся до комплекта уважніше, велика ідея Nike нарешті стає зрозумілою: трикутники на бічній частині футболки зливаються з боковою панеллю на шортах, створюючи враження хвоста – на честь прізвиська команди – "Red Devils".

Південна Корея – Виїзна форма

Південна Корея, безсумнівно, виділятиметься з натовпу, завдяки сміливому дизайну, розробленому Nike. Футболка має чорну основу та білі логотипи, але саме різнокольорова графіка, нанесена на джерсі, яка черпає натхнення з синьо-червоного символу Taegeuk на прапорі країни, робить її дійсно унікальною.

Іспанія – Домашня форма

Вічний іспанський червоний колір для домашнього комплекту приправлений унікальними деталями. Модернізований комір із V-подібним вирізом прикрашений кольорами національного прапора, а форма 2022 року містить плетену версію оновленого значка команди.

Іспанія – Виїзна форма

Логотип Чемпіонату світу 1982 року, коли країна востаннє приймала турнір, є домінуючою рисою виїзної форми Іспанії. Графіка в стилі арт-деко виблискує синім кольором жувальної гумки на тлі блакитної сорочки. Відомі три смуги Adidas з обох боків рукава мають червоно-жовту обробку, щоб продемонструвати кольори іспанського прапора.

Швейцарія – Домашня форма

Швейцарці — ще одна сторона, яка черпає натхнення в культових наборах минулого, коли представляє свою пропозицію від Puma 2022 року. Комір із V-подібним вирізом має білу обробку та смугасті візерунки на плечах. У верхній частині спини є мініатюрний напис "Suisse".

Швейцарія – Виїзна форма

Напівтоновий градієнт, який характерний для домашнього комплекту, повторюється в дизайні для виїзду, з білим основним кольором, що переходить у світло-сірий. Усі стандартні поля для змінних смужок Puma позначено галочками, хоча швейцарська пропозиція включає червону смужку, на якій розміщено логотип національної федерації.

Туніс — Домашній комплект

Туніська домашня футболка від постачальників Kappa має переважно червоний колір, але також білі значки та манжети разом із тонким принтом. Зазначений дизайн передньої частини майки заснований на "обладунках Ганнібала", легендарного карфагенського полководця, який вважається одним із найвидатніших правителів в історії.

Туніс — Виїзна форма

Та сама графіка, яка зображена на домашньому комплекті, що нагадує кірасу, знайдену в Тунісі ще в 1909 році, знову посідає центральне місце в смузі змін. Базовий шаблон копіюється, при цьому провідні кольори просто змінюються місцями, щоб білий замінив червоний.

Сполучені Штати – Домашній комплект

USMNT створить власну частину історії на Чемпіонаті світу 2022 року, завдяки їхнім останнім пропозиціям екіпіровки – вперше у футбольних колах галочки Nike перенесено з передньої частини футболок на рукави. Такий підхід поширений у НФЛ, і американці змішують речі в стандартному червоному, білому та лояльному синьому дизайні.

Сполучені Штати – Виїзна форма

Змінна смуга США повторює тему, подібну до домашньої майки, з логотипом нації, розміщеним спереду та в центрі. Знову можна знайти унікальне розміщення галочки з переважно королівським синім дизайном, компенсованим сумішшю світло- та темно-синього малюнків краватки, які відзначають різноманітність і молодість.

Уругвай – Домашня форма

Звична небесно-блакитна основа, яка супроводжується білим коміром і манжетами, а також золотим логотипо Puma. Сьогодні рідко можна побачити ґудзики на комірах, але в Уругваї вони є, а чотири зірки над державним гербом вказують на тріумфи на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх у 1924, 1928, 1930 та 1950 роках.

Уругвай — Виїзна форма

Puma дотримувалася тієї самої теми для всіх своїх дизайнів у 2022 році, де центральна коробка, у якій будуть розміщені номери команд, була опущена на звичайну основу. Форма біла, з додаванням світло-блакитних акцентів. На трикотажі є п’ять ледь помітних смужок, а на спині під вирізом горловини напис "La Celeste".

Вельс – Домашня форма

"Дракони" отримали від Adidas комплект, що черпає натхнення з національного прапора та духу, який уособлює валлійство та бути валлійцем. Нарцис — ще одна національна емблема зі знаменитим девізом "Gorau Chwarae Cyd Chwarae", котрий можна знайти на спині сорочки, виготовленої з переробленої тканини Primegreen.

Вельс – Виїзна форма

Кольори прапора країни знову займають центральне місце, переважно білий дизайн змішаний із зеленими та червоними деталями. Набір, який має низький край, є реверансом у минуле для нації, яка готується прикрасити фінал чемпіонату світу вперше з 1958 року.