ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Капітан французької збірної відмовився від жесту солідарності з ЛГБТ.

Капітан та голкіпер збірної Франції Уго Льоріс не носитиме райдужну пов'язку на ЧС-2022 в Катарі. Про це повідомляє L’Équipe.

Французька федерація футболу (FFF) двічі зверталася до FIFA з питанням, чи дозволено капітану носити райдужну пов'язку на підтримку ЛГБТ та інших меншин, але так і не отримали відповідь. Тому FFF вирішили не змушувати Уго одягати райдужну пов'язку на матч проти Австралії у вівторок та на чемпіонат світу загалом.

В першому турі Франція проведе поєдинок з Австралією. Зустріч відбудеться в місті Аль-Вакра. Початок поєдинку — о 21:00.

Нагадаємо, що в матчі проти Австралії може не зіграти Карім Бензема.