Football.ua пропонує вам згадати композиції, які ставали гімнами минулих мундіалей і не тільки.

Чемпіонат світу з футболу серед національних збірних різних країн проводиться раз на чотири роки і є справжнім святом для вболівальників по всьому світу.

А яке свято може обходитися без гарної музики та пісень, які через роки ми будемо прослуховувати, згадуючи той чи інший мундіаль?

Цього року чемпіонат світу пройде у Катарі. Одним з офіційних гімнів ФІФА обрала композицію Hayya Hayya (Better Together) у виконанні американського виконавця Trinidad Cardona, нігерійського співака Davido та катарської співачки AISHA.

Ми в редакції Football.ua, звичайно, не є фахівцями в музиці, тому довіримося відомому американському виданню Billboard, присвяченому музичній індустрії та функціонуючому з далекого 1894 року.

Їхній топ із десяти найкращих композицій в історії проведення чемпіонатів світу з футболу виглядає наступним чином.

Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi - Live It Up, ЧС-2018 в росії

Як показав час, проведення головного свята футболу в країні-терористі виявилося великою помилкою, але що залишиться від того мундіалю, то це пісня "Live It Up" у виконанні американських акторів та виконавців Nicky Jam (Нікі Джем) та Will Smith (Вілл Сміт), а також косовської співачки Era Istrefi (Ера Істрефі).

Shakira — Waka Waka, ЧС-2010 у Південній Африці

Шакіра — королева чемпіонатів світу з футболу. У 2010 році композиція "Waka Waka" стала найуспішнішим гімном в історії проведення мундіалю, посівши 38 місце в топ-100 Billboard.

Наразі ця композиція набрала 3,2 мільярда переглядів на популярному відеохостингу YouTube, більше, ніж будь-який інший футбольний гімн, та є 28-м відео за кількістю переглядів в історії YouTube.

Ricky Martin — La Copa de la Vida (The Cup of Life), ЧС-1998 у Франції

Жодна пісня не поєднувала важливе футбольне повідомлення з такою веселою мелодією, яка звучить підбадьорливо, але не банально. Рікі Мартіну залишався ще рік до випуску його масштабного однойменного альбому (він же "Livin La Vida Loca"), але справедливо було б поставити під сумнів, чи був би цей реліз таким успішним, якби не його гімн ЧС-1998 у Франції.

Неймовірне виконання Рікі Мартіна цієї пісні на 41-й церемонії вручення премії "Греммі" змусило всіх згадати про нього безпосередньо перед виходом однойменного сінглу навесні 1999 року.

Youssou N'Dour & Axelle Red — La cour des grands, ЧС-1998 у Франції

Композиція "La cour des grands" була офіційним гімном чемпіонату світу у 1998 році, тоді як вишезгаданна пісня Рікі Мартіна була офіційною піснею того мундіалю.

Хоча почуття тріумфу та наполегливості відчувалися однаково, французький текст і більш м’який стиль виконання роблять ці дві пісні як Їнь та Ян.

K'NAAN — Wavin' Flag, ЧС-2010 у Південній Африці

Написана сомалійсько-канадським виконавцем спочатку як надихаюча пісня для Сомалі, "Wavin Flag" була перероблена для одного з постійних спонсорів проведення ЧМ компанії Coca-Cola спеціально для мундіалю 2010 року у Південній Африці.

Незважаючи на те, що пісня "Wavin' Flag" не була офіційним гімном ЧС-2010, вона стала справжнім хітом, зібравши на даний момент 402 мільйони переглядів на YouTube.

Queen — We Are The Champions, ЧС-1994 в США

Культова пісня британської групи Queen була однією з офіційних пісень чемпіонату світу 1994 року в Сполучених Штатах Америки.

Так, вона не була написана спеціально для того мундіалю, але яке це має значення, якщо її слова знає абсолютно кожен футбольний уболівальник?

Shakira feat. Carlinhos Brown - La La La, ЧС-2014 в Бразилії

Це поєднання поп-музики та бразильського фанку дещо відрізняється від більш звичної гучної пісні для чемпіонату світу.

Але музичний кліп із епізодичними ролями таких зірок футболу, як Ліонель Мессі, Неймар, Хамес Родрігес і, звичайно, Жерар Піке (не кажучи вже про сина Мілана), з лишком це компенсували.

Los Ramblers — El Rock del Mundial, ЧС-1962 в Чилі

Більше віддаєте перевагу олдскульній музиці замість сучасної? Без проблем. До вашої уваги рок-н-рольна ода всьому футболу 1962 року, що написана та виконана чилійською рок-групою Los Ramblers.

У 2014 році Billboard включив "El Rock del Mundial" до списку найкращих футбольних пісень. Завдяки подальшому галасу гурт Los Ramblers знову відправився на гастролі.

New Order — World In Motion, ЧС-1990 в Італії

При всій своїй славі кінця 80-х "World In Motion" не була офіційною піснею чемпіонату світу з футболу в 1990 році, але ця пісня принесла англійському поп-гурту New Order перше місце в британських чартах. Для любителів всього, що стосується 80-х і 90-х, це обов’язково для прослуховування.

Santana — Dar um Jeito (We Will Find a Way), ЧС-2014 в Бразилії

Отже, це був офіційний гімн чемпіонату світу 2014 року в Бразилії. І це квінтесенція футбольної бразильської атмосфери з використанням багатьох виконавців із багатьох країн, бадьорим темпом, драйвовим ритмом і посланням відчуття слави та надії.

За матеріалами Billboard