ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинець має перевантаження литкових м’язів.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі, як і раніше, тренується за індивідуальною програмою. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 35-річний аргентинець другий день поспіль займається окремо від загальної групи футболістів національної команди.

Причина – перевантаження литкових м'язів, у зв'язку з чим аргентинцю розписали індивідуальний тренувальний режим.

Свій перший матч на ЧС-2022 в Катарі Аргентина проведе 22 листопада, а суперником буде Саудівська Аравія.