ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Володар Золотого м'яча не поїде на турнір.

Нападник збірної Франції Карім Бензема отримав пошкодження на тренуванні, тому пропустить майбутній чемпіонат світу.

Як повідомляє видання Marca, замінить поточного володаря Золотого м'яча нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль.

Зазначимо, що в цьому сезоні форвард "червоних дияволів" провів сім матчів на клубному рівні, відзначившись чотирма голами та двома асистами.

Нагадаємо, що на нашому сайті доступні матеріал та голосування щодо найкращого гравця майбутнього турніру.