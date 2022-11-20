ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер "Манншафт" не вважає свою збірну фаворитом змагань.

Голкіпер національної збірної Німеччини Мануель Ноєр назвав фаворитів чемпіонату світу.

"У нас дуже хороша команда, в якій чудово поєднуються досвід та молодість. Якщо ми реалізуємо свій потенціал під час турніру, то зможемо досягти успіху.

Фаворити чемпіонату світу? Бразилія та Аргентина зараз у дуже хорошій формі, так що для мене вони входять до числа явних фаворитів турніру", — цитує Мануеля Bayern & Germany.

У першому матчі на ЧС-2022 збірна Німеччини зіграє проти Японії 23 листопада о 15:00 за київським часом.