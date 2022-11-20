Голкіпер "Манншафт" не вважає свою збірну фаворитом змагань.
МАНУЕЛЬ НОЄР, GETTY IMAGES
20 листопада 2022, 16:58
Голкіпер національної збірної Німеччини Мануель Ноєр назвав фаворитів чемпіонату світу.
"У нас дуже хороша команда, в якій чудово поєднуються досвід та молодість. Якщо ми реалізуємо свій потенціал під час турніру, то зможемо досягти успіху.
Фаворити чемпіонату світу? Бразилія та Аргентина зараз у дуже хорошій формі, так що для мене вони входять до числа явних фаворитів турніру", — цитує Мануеля Bayern & Germany.
У першому матчі на ЧС-2022 збірна Німеччини зіграє проти Японії 23 листопада о 15:00 за київським часом.