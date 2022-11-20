ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Еннер Валенсія золотими літерами вписав своє ім'я.

На 16 хвилині матчу-відкриття Чемпіонату світу між Катаром та Еквадором Еннер Валенсія успішно реалізував власноруч зароблений пенальті. Цей момент став історичним — ніколи раніше перший гол на Мундіалі не був забитий з одинадцятиметрової познаки.

Трошки пізніше 33-річному нападнику еквадорців вдалося оформити і дубль. Станом на початок другого тайму рахунок тримається 2:0.

Нагадаємо, історичної події могло б і не трапитися, якби Даніеле Орсато зарахував перший м'яч Валенсії. Втім, повтори показують, що міліметровий офсайд у форварда Фенербахче таки був.

На нашому сайті доступна онлайн-трансляція гри Катар — Еквадор.