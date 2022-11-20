ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Втім, еквадорці дуже швидко виправили ситуацію.

На початку матчу-відкриття Мундіалю між Катаром та Еквадором Еннер Валенсія головою переправив м'яч у сітку після мегакрасивої передачі з лету від Фелікса Торреса.

Латиноамериканці вже встигли відсвяткувати подію, проте після перегляду ВАР головний арбітр зустрічі Даніеле Орсато скористався системою ВАР і побачив у нападника офсайд. Втім, найкращий бомбардир в історії збірної Еквадору швидко забив 2 чисті м'ячі — після власноруч заробленого пенальті та ще одного точного удару головою.

Станом на завершення першого тайма рахунок залишається 2:0 на користь еквадорців.

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