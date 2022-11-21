ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Статистичний портал обрав свого MVP гри.

Збірна Англії розбила збірну Ірана у першому турі групового раунду чемпіонату світу-2022 з рахунком 6:1.

За версією статистичного порталу WhoScored, найкращим гравцем матчу став вінгер Букайо Сака — 9,3. Він забив два голи.

Гаррі Кейн, який відзначився двома асистами, отримав 8,1. 8,5 в Джуда Беллінгема (1 гол), 7,9 в Рахіма Стерлінга (гол+пас). Форвард збірної Ірана Мехді Таремі, який зробив дуль, отримав 7,8.

Нагадаємо, що Сака також визнаний найкращим гравцем матчу Англія — Іран за версією FIFA.