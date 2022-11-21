ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Гарета Саутгейта забила шостий м'яч після великої серії пасів.

Збірна Англії знищила збірну Ірана з рахунком 6:2 у першому турі групового етапу чемпіонату світу-2022.

Шостий гол команди Гарета Саутгейта записав на свій рахунок Джек Гріліш, який вийшов на заміну. Саме цей м'яч поставив новий рекорд мундіалів.

Справа у тому, що забитий він був після серії з 35 передач. Як повідомляє Opta, жоден гол починаючи з 1966 року не було забито після такої великої кількості пасів.

Цей момент став не єдиним цікавим у цій грі. Іран, наприклад, провів шість замін та став першою командою, яка була змушена піти на це.

Нагадаємо, що найкращим гравцем матчу між Англією та Іраном визнано Букайо Сака.