ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Невдала серія команди продовжилась.

Збірна США у матчі першого туру групового етапу ЧС-2022 у Катарі поділила очки з національною командою Уельсу (1:1).

Як повідомляє Opta, американці не можуть обіграти європейську збірну на чемпіонаті світу вже десять матчів поспіль.

Крім того, востаннє Сполучені Штати Америки не пропускали в поєдинку з представником європейського континенту аж в 1950 році в грі проти Англії.

Нагадаємо, що Тімоті Веа забив свій перший гол на чемпіонатах світу в матчі групового етапу проти валлійців.