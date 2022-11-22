Невдала серія команди продовжилась.
США, getty images
22 листопада 2022, 00:47
Збірна США у матчі першого туру групового етапу ЧС-2022 у Катарі поділила очки з національною командою Уельсу (1:1).
Як повідомляє Opta, американці не можуть обіграти європейську збірну на чемпіонаті світу вже десять матчів поспіль.
Крім того, востаннє Сполучені Штати Америки не пропускали в поєдинку з представником європейського континенту аж в 1950 році в грі проти Англії.
Нагадаємо, що Тімоті Веа забив свій перший гол на чемпіонатах світу в матчі групового етапу проти валлійців.