ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Слова головного тренера збірної Ірану.

Головний тренер збірної Ірану Карлуш Кейруш видав неоднозначну, проте дуже емоційну промову після поразки від англійців із рахунком 2:6.

"Будь ласка, вчителі, моралісти, дозвольте дітям грати в гру. Ці діти хочуть лише грати в гру. Сподіваюся, гравці Англії, Уельсу та Америки хвалять їх за мужність зіграти у цю гру. Вони тут, щоби принести гордість і щастя людям.

Ви не знаєте, що діти переживають за лаштунками лише тому, що хочуть грати у футбол. Що б вони не говорили, їх хочуть убити. Звичайно, у нас є свої думки, і ми їх висловимо у потрібний час. Але я люблю гру і не хочу, щоби гравці робили щось не лояльне до гри, що стосується розваг, радості та гордості.

Усі знають, що теперішня ситуація моїх гравців не найкраща. Вони люди, вони діти.

У них є лише одна мрія — грати за країну, грати за людей, і я дуже пишаюся тим, як вони вистояли та продовжують боротися. Я дуже пишаюся тим, що вони зробили, але, звичайно, у 2014, 2018 у нас була повна підтримка вболівальників. Тепер ви бачите, що сталося сьогодні. Уболівальники, які не готові підтримати команду, повинні залишатися вдома" — підсумував португальський спеціаліст.

Нагадаємо, наступний матч іранці проведуть 25 листопада. О 12:00 команда Кейруша протистоятиме валлійцям.