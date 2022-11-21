ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Це сталося на прес-конференції перед матчем з англійцями.

Напередодні матчу чемпіонату світу між Англією та Іраном, який розпочнеться у понеділок о 15:00 за київським часом, разом із португальським головним тренером іранців Карлушем Кейрушем прес-конференцію відвідав капітан команди Ехсан Хаджсафі.

Втім, головною темою розмови став зовсім не футбол. 32-річний футболіст одразу висловив співчуття родинам усіх загиблих іранців під час антиурядових протестів. Також захисник грецького АЕКа підтримав людей, які борються проти режиму.

Нагадаємо, що донецький Шахтар вимагав виключити Іран з чемпіонату світу через поставку росії дронів, якими держава-терорист вбиває українців. Втім, матч "персів" проти англійців розпочнеться у понеділок о 15:00 за київським часом.