ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець оцінив перший матч команди на ЧС.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував перемогу над Австралією у рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 — 4:1.

Нагадаємо, що французи пропустили на початку зустрічі, але після завдали поразки австралійцям завдяки влучним пострілам Жиру, Рабьо та Мбаппе.

"Незважаючи на те, що ми пропустили гол вже на початку зустрічі, потім ми зробили все, що потрібно, все, про що я просив хлопців. У другому таймі ми могли забити й більше. Ми здобули перемогу, адже Австралія залишила усі сили у першому таймі.

Травма Ернандеса? Люкі Ернандесу потрібно пройти обстеження, щоб про щось конкретно я міг говорити. Але мені здається, що в нього все досить серйозно. У будь-якому випадку, чекаємо на підтвердження, але це велика чорна пляма на цьому вечорі", — сказав Дешам.

Раніше повідомлялось, що Олів'є Жиру у віці 36 років став найстаршим автором голу збірної Франції на чемпіонаті світу. Також він зрівнявся з Анрі по голах за збірну Франції.