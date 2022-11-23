ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу
23 листопада 2022, 11:47
Левандовські: Вибачте за незабитий пенальті
Лідер польської збірної розчарований тим, що не зміг реалізувати пенальті в матчі з Мексикою.
Роберт Левандовські, GETTY IMAGES
23 листопада 2022, 11:47
Нападник та капітан збірної Польщі Роберт Левандовські прокоментував результат матчу з Мексикою на чемпіонаті світу, а також перепросив за нереалізований пенальті.
"Ми зіграли розумно та повинні були перемогти. Тим важче мені це прийняти. Вибачте і дякую за всі слова підтримки. Ми все ще боремося за вихід з групи", — написав Левандовський в Інстаграмі.
Звіт про матч Мексика — Польща читайте за посиланням.