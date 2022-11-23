ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Лідер польської збірної розчарований тим, що не зміг реалізувати пенальті в матчі з Мексикою.

Нападник та капітан збірної Польщі Роберт Левандовські прокоментував результат матчу з Мексикою на чемпіонаті світу, а також перепросив за нереалізований пенальті.

"Ми зіграли розумно та повинні були перемогти. Тим важче мені це прийняти. Вибачте і дякую за всі слова підтримки. Ми все ще боремося за вихід з групи", — написав Левандовський в Інстаграмі.

Звіт про матч Мексика — Польща читайте за посиланням.