ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Невеликий привід згадати нашу збірну, хай і не в найприємнішому ключі.

У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Іспанії не залишила живого місця на команді з Коста-Ріки, відправивши в її ворота аж сім м'ячів (7:0).

У цьому матчі дубль на свій рахунок записав Ферран Торрес — він став третім футболістом в історії "Фурії Роха", який забив два м'ячі у своєму дебютному матчі на мундіалі.

Раніше це вдавалося лише Хосе Ірарагоррі у матчі з Бразилією у 1934 році, а також Давіду Вільї у поєдинку з національною збірною України в рамках групового етапу ЧС-2006.

Дивитися відео голів та огляд матчу Іспанія — Коста-Ріка ви можете на Football.ua.