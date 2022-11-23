ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

"Сині самураї" зуміли приємно здивувати перемогою над фаворитом.

У першому турі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Японії здійснила камбек проти Німеччини та здобула несподівану для багатьох перемогу з рахунком 2:1.

Як повідомляє прес-служба ФІФА, найкращим гравцем цього протистояння визнано голкіпера японської команди Сюїті Гонду, який на клубному рівні захищає кольори ФК Токіо.

Протягом поєдинку з "бундестим" 33-річний Гонда здійснив сім сейвів, не впоравшись лише з одним ударом у площину воріт у виконанні гравців збірної Німеччини (усього таких було вісім).

Дивіться відео голів та огляд матчу Німеччина — Японія на Football.ua.