ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі другого туру чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Англії та США у рамках квартету B.

Група B 1 Англія 1 3 2 США 1 1 3 Уельс 1 1 4 Іран 1 0



АНГЛІЯ — США

П'ЯТНИЦЯ, 25 ЛИСТОПАДА, 21:00. ЕЛЬ-ХАУР, ЕЛЬ-БАЙТ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС ВЕНЕСУЕЛА (ВЕНЕСУЕЛА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Історично близькі, а колись відверто ворожі країни. Команди, які протягом довгих десятиліть були на різних полюсах футбольного світу, а зараз перед їхнім очним матчем нема аж такого очевидного фавориту. Хоча, звісно, англійці "годяться" на цю роль все одно більше.

Обидві команди показали хороший футбол у першому турі. Американці виглядали значно впевненішими за збірну Вельсу і повністю "перекрили кисень" Гарету Бейлу. У свою чергу англійці не залишили жодних шансів іранцям, обігравши їх із рахунком 6:2. Щоправда, якщо говорити про перших, то втрата очок у стартовому матчі може зіграти з ними злий жарт. Таку перевагу треба використовувати.

Хороша новина для "родоначальників футбол" — у п'ятницю ввечері зможе зіграти Гаррі Кейн, який отримав травму під час знущання над іранцями.

До слова, цікавий факт: за надлишковий прагматизм у другому таймі матчу з Вельсом головного тренера американців Грегга Берголтера почали порівнювати з Гарретом Саутгейтом. І все би нічого, але коуча збірної Сполучених Штатів раніше точно не може було запідозрити у любові до "сушіння" результатів.

Наш прогноз — вельми ризикований. Цікавий, хоч і не надто веселий футбол, який закінчиться внічию.

За версією компанії GG.bet, очевидним фаворитом протистояння є команди з Британії. На перемогу підопічних Саутгейта дається коефіціент 1.55, тоді як успіх американців оцінюється показником 6.44. На нічию дається 4.37.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Збірні Англії та США зустрічалися між собою 11 разів. На рахунку "Трьох левів" — 8 перемог, на рахунку американців — 2. Одного разу ці збірні зіграли внічию.

Останній очний поєдинок датується 15 листопада 2018 року — у товариській грі англійці здобули розгромну домашню звитягу 3:0.

ПРОГНОЗ 1:1