Визначились перші невдахи Мундіалю.
Катар - Сенегал, GETTY IMAGES
25 листопада 2022, 17:39
Сьогодні, 25 листопада, збірна Катару програла другий матч чемпіонату світу. Господарі Мундіалю поступились Сенегалу з рахунком 1:3.
Таким чином, Катар став першою країною-господаркою чемпіонату світу, яка програла два матчі на груповому етапі домашнього чемпіонату світу.
У третьому турі ЧС-2022 збірна Катару зустрінеться зі збірною Нідерландів. Матч відбудеться 29 листопада.
Звіт про матч Катар — Сенегал читайте за посиланням.