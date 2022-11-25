ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Визначились перші невдахи Мундіалю.

Сьогодні, 25 листопада, збірна Катару програла другий матч чемпіонату світу. Господарі Мундіалю поступились Сенегалу з рахунком 1:3.

Таким чином, Катар став першою країною-господаркою чемпіонату світу, яка програла два матчі на груповому етапі домашнього чемпіонату світу.

У третьому турі ЧС-2022 збірна Катару зустрінеться зі збірною Нідерландів. Матч відбудеться 29 листопада.

Звіт про матч Катар — Сенегал читайте за посиланням.