Команда Фелікса Санчеса невдало провела два матчі.
Гравці збірної Катара, Getty Images
25 листопада 2022, 20:15
У другому турі групового етапу чемпіонату світу збірна Катару програла Сенегалу із рахунком 1:3.
Таким чином підопічні Фелікса Санчеса вже не мають шансів вийти із групи.
Тож збірна Катару, яка є переможцем Кубку Азії, офіційно першою залишає чемпіонат світу-2022.
Раніше повідомлялося, що Катар став першою країною-господаркою чемпіонату світу, яка програла два матчі на груповому етапі.
Дивіться відео голів та огляд матчу між Катаром та Сенегалом на Football.ua.