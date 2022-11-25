ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Фелікса Санчеса невдало провела два матчі.

У другому турі групового етапу чемпіонату світу збірна Катару програла Сенегалу із рахунком 1:3.

Таким чином підопічні Фелікса Санчеса вже не мають шансів вийти із групи.

Тож збірна Катару, яка є переможцем Кубку Азії, офіційно першою залишає чемпіонат світу-2022.

Раніше повідомлялося, що Катар став першою країною-господаркою чемпіонату світу, яка програла два матчі на груповому етапі.

Дивіться відео голів та огляд матчу між Катаром та Сенегалом на Football.ua.