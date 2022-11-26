ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець задоволений нічиєю на мундіалі.

Головний тренер збірної Еквадору Густаво Альфаро зізнався, що пишається тим, що його команда зіграла внічию проти збірної Нідерландів на ЧС-2022.

"Я пишаюся цими хлопцями, пишаюся грою, яку вони провели. Я сказав їм наприкінці першого тайму: "Ми програли у цьому таймі, бо ми молоді, бо нам бракує досвіду". Ми були шоковані результатом Сенегалу, але дуже поважливо віднеслись до Нідерландів.

Але я сказав, що в нас є 90 хвилин, щоб показати, що хлопці можуть впоратися із завданням. Вони заслужили зрівняти рахунок ще у першому таймі і з таким самим настроєм зустріли другий.

Я сказав, що мене не турбує результат. Ми б навіть могли програти. Але хотілося повернутися в роздягальню та відчути задоволення грою. Так і сталося, я задоволений.

Ми грали на рівних проти команди, яка 17 матчів не програвала під керівництвом Луї Ван Гаала. Команди, яка диктувала суперникам гру. І ми під час матчу не відчували, що ми слабщі за них", — сказав Альфаро в інтерв'ю La Tercera.