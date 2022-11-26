ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Відомі стартові склади на матч 2 туру чемпіонату світу.

О 15:00 на стадіоні Едьюкейшн Сіті в Аль-Раяні стартує матч 2 туру групової стадії чемпіонату світу між збірними Польщі та Саудівської Аравії. Стали відомі стартові склади.

Польща: Щесни – Кеш, Глік, Ківьор, Берешинський – Крихов’як, Бєлік – Зелінський, Франковський – Левандовський, Мілік.

Запасні: Беднарек, В'єтеска, Грабара, Гросіцький, Гумний, Єнджейчик, Журковський, Залевський, Камінський, Пйонтек, Свідерський, Скорупський, Скурас, Шиманський Д., Шиманський С.

Саудівська Аравія: Аль-Оваїс – Абдулхамід, Аль-Амрі, Аль-Болеахі, Аль-Брейк – Аль-Малкі – Аль Наджеї, Канно – Аль-Бурайкан, Аль-Шехрі, Аль-Давсарі.

Запасні: Аль-Абед, Аль-Акіді, Аль-Ганам, Аль-Давсарі, Аль-Обуд, Аль-Рубає, Аль-Хассан, Асірі, Бахебрі, Маду, Отайф, Тамбакті.

Слідкувати за матчем можна в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.