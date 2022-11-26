ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Лідера збірної Бразилії цілеспрямовано травмували.

Один з лідерів "селесао" Неймар отримав пошкодження у матчі першого туру групової стадії чемпіонату світу проти Сербії (2:0). На 79-й хвилині його замінив Антоні. Пізніше стало відомо, що на Неймара не зможуть розраховувати щонайменше до кінця групового етапу.

У збірній Бразилії вважають, що серби навмисно хотіли нанести травму бразильцю — і досягли свого. Крім того, за даними Marca, у бразильській збірній побоювалися, що серби намагатимуться завдати травми й Вінісіусу Жуніору.

Нагадаємо, що на нашому сайті доступний відеоогляд матчу Бразилія — Сербія з суперголом Рішарлісона.