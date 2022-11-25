ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Бразилець має відновитись від травми на матчі плей-оф.

Один з лідерів "селесао" Неймар отримав пошкодження у матчі першого туру групової стадії чемпіонату світу проти Сербії (2:0). На 79-й хвилині його замінив Антоні.

Після поєдинку головний тренер команди Тіте повідомив, що гравець ще зіграє на Мундіалі. Стало відомо, коли очікувати повернення лідера команди.

Як повідомляє Marca, в матчі другого та третього туру, проти Швейцарії та Камеруну відповідно, Неймар не зіграє. Неймара готуватимуть вже на матч плей-оф, якщо Бразилія туди проб'ється.

Нагадаємо, що на нашому сайті доступний відеоогляд матчу Бразилія — Сербія з суперголом Рішарлісона.