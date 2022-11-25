Бразилець має відновитись від травми на матчі плей-оф.
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
25 листопада 2022, 16:43
Один з лідерів "селесао" Неймар отримав пошкодження у матчі першого туру групової стадії чемпіонату світу проти Сербії (2:0). На 79-й хвилині його замінив Антоні.
Після поєдинку головний тренер команди Тіте повідомив, що гравець ще зіграє на Мундіалі. Стало відомо, коли очікувати повернення лідера команди.
Як повідомляє Marca, в матчі другого та третього туру, проти Швейцарії та Камеруну відповідно, Неймар не зіграє. Неймара готуватимуть вже на матч плей-оф, якщо Бразилія туди проб'ється.
Нагадаємо, що на нашому сайті доступний відеоогляд матчу Бразилія — Сербія з суперголом Рішарлісона.