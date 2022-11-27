ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич Мексики прокоментував поразку від Аргентини.

Національна команда Мексики напередодні поступилась Аргентині в принциповому іспаномовному протистоянні (0:2).

Аргентина — Мексика 2:0 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу-2022

Головний тренер "Ель Трі" Херардо Мартіно після завершення зустрічі розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Поки є можливість, завжди потрібно пробувати боротись за вихід до плей-оф. Перш за все, нам потрібно забивати голи в матчі проти Саудівської Аравії. Футболісти та ті з нас, хто продовжує боротись, звикли вставати після таких ударів і шукати ще один шанс. Це важко.

Шанси на наш успіх, будемо відверті, низькі. Проте нам буде потрібна ще й різниця забитих та пропущених м’ячів, що робить завдання в цілому ще складнішим. Без сумніву, хлопці сьогодні підтвердили свою гідність, тому ми плануємо зробити це ще раз у найближчій грі. Будемо йти до кінця, допоки завдання не буде виконано.

Під час першого пропущеного м’яча нам не вистачило якихось дрібниць. Мессі перед штрафним зустрічали три півзахисник, але він просто взяв м’яч та зробив боляче всій країні.

Як мені здається, за ходом гри в Мессі майже не було вільного місця, проте в тому епізоді ми вчасно не втрутились у розвиток атаки суперників. Я не бачив особливих проблем у нашій заключній фазі оборони, але голи Аргентини змінюють сприйняття цієї гри не на нашу користь. Це відбувається лише тому, що людей цікавить результат перш за все.

Щодо заміни Гуардадо в першому таймі, то в нього була м’язова травма ще до початку гри. Проте його віддачі до певного часу вистачало для того, аби на це не зважати. Думаю, що моя група з 26 виконавців готова грати й надалі в такому самому складі", — заявив аргентинський фахівець.

У заключному турі збірна Мексики зіграє проти Саудівської Аравії.