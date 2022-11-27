ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Поєдинок відвідало майже 90 тисяч глядачів.

Матч 2 туру групової стадії чемпіонату світу між Аргентиною і Мексикою (2:0) відвідало 88 966 глядачів.

Як повідомляє пресслужба ФІФА, це найбільш відвідуваний матч чемпіонату світу після фіналу ЧС-1994 Бразилія – Італія (0:0, пенальті – 3:2). Фінал 28-річної давнини в США відвідали 94 194 глядачі.

Нагадаємо, лідер аргентинської команди Ліонель Мессі в цій грі відзначився голом та результативною передачею. Раніше повідомлялось, що Мессі — перший гравець, який відзначився асистами на п'яти чемпіонатах світу.