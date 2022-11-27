ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.

О 18:00 за київським часом у Катарі розпочнеться третій поєдинок недільної програми чемпіонату світу-2022. На стадіоні Халіфа у столиці країни Доха зустрінуться збірні Хорваті та Канади.

Відзначимо, що у першому матчі другого туру у рамках квартету F збірна Марокко сенсаційно переграла бельгійців.

Стартові склади команд:

Хорватія: Лівакович — Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса — Модрич, Брозович, Ковачич — Лівая, Крамарич, Перішич

Запасні: Грбич, Івушич, Барішич, Будімір, Влашич, Ерлич, Маєр, Оршич, Пашалич, Петкович, Станішич, Сучич, Шутало, Якич

Головний тренер: Златко Далич

Канада: Борян — Джонстон, Віторія, Міллер — Ларія, Гатчінсон, Еуштакіу, Девіс — Б'юкенен, Ларін, Девід

Запасні: Пантеміс, Сент-Клер, Адекугбе, Возерспун, Вотерман, Гойлетт, Ковалліні, Кає, Коне, Корнеліус, Міллар, Осоріо, П'єт, Угбо, Фрейзер

Головний тренер: Джон Гердман