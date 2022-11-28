ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Камерунці дуже швидко відіграли два м'ячі.

Збірна Камеруну у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року у Катарі поділила очки з національною командою Сербії (3:3).

Камерунці змогли відіграти два м'ячі в другому таймі завдяки голам Абубакара та Шупо-Мотінга протягом 151 секунди.

Як повідомляє портал Mister Chip, востаннє таке відбувалось в 1954 році, коли Австрія відіграла два м'ячі у Швейцарії за дві хвилини.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Абубакар встановив історичне досягнення серед африканців на чемпіонатах світу.