ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу 28 листопада 2022, 12:00.

У матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року у Катарі збірна Камеруну поділила очки із національною командою Сербії (3:3).

Рахунок у матчі було відкрито на 29 хвилині, коли у воротах сербів розписався Кастелетто. Однак наприкінці першого тайму серби двічі вразили ворота Камеруну, а відзначилися Павлович та Мілінкович-Савич.

Потім на 53 хвилині Митрович подвоїв перевагу сербів, але за десять хвилин Абубакар скоротив відставання в рахунку. Остаточну крапку в матчі поставив Шупо-Мотінг, який забив через три хвилини.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Камерун — Сербія у 2 турі групового етапу ЧС-2022:

Камерун — Сербія 3:3

Голи: Кастелетто, 29, Абубакар, 63, Шупо-Мотінг, 66 — Павлович, 45+1, С. Мілінкович-Савич, 45+3, Мітрович, 53.



Камерун: Епассі — Фай, Кастеллетто, Нкулу, Толо — Замбо-Ангісса (Гує, 81), Кунде (Ондуа, 68), Хонгла (Абубакар, 55) — Мбемо (Нкуду, 81), Шупо-Мотінг, Токо-Екамбі (Бассогог, 68).



Сербія: В. Мілінкович-Савич — Міленкович, Велькович (Бабич, 78), Павлович (С. Мітрович, 13) — Живкович (Радоньїч, 79), Лукич, Максимович, Костич (Джурічич, 90+2) — Тадич, А. Мітрович, С. Мілінкович-Савич (Груїч, 79).



Попередження: Нкулу, Бассогог (поза полем) — Йович (поза полем), Міленкович.