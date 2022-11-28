ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Камерун та Сербія зіграли внічию та набрали свої перші очки на чемпіонаті світу.

Збірна Камеруну у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року у Катарі поділила очки з національною командою Сербії (3:3).

У цьому матчі камерунський нападник Венсан Абубакар встановив історичне досягнення у матчах чемпіонатів світу.

За інформацією OptaJoe, Абубакар став єдиним в історії ЧС африканцем, який зміг забити гол та віддати результативну передачу після виходу на заміну.

Зазначимо, що для Камеруну та Сербії це перші очки на чемпіонаті світу у Катарі. У першому турі серби поступилися Бразилії, а камерунці програли Швейцарії.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Камерун – Сербія.