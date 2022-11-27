ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Справжнє свавілля відбулося після гучної перемоги Марокко над Бельгією на чемпіонаті світу-2022.

У Брюсселі спалили автомобіль після того, як Бельгія поступилася Марокко, getty images

У Брюсселі спалили автомобіль після того, як Бельгія поступилася Марокко, getty images

Заворушення спалахнули в центрі Брюсселя та кількох інших бельгійських міст у неділю після того, як збірна Бельгії поступилася Марокко з рахунком 2:0 у другому турі групового етапу чемпіонаті світу-2022. Про це повідомляє The New York Times.

На відео, опублікованому в мережі, видно, як натовп людей перекидає та підпалює автомобіль у Брюсселі, столиці Бельгії. Місцеві повідомляють, що заворушники також підпалювали електричні скутери та кидали цеглою в інші транспортні засоби. У відповідь поліція в Брюсселі застосувала водомети та сльозогінний газ, щоб розігнати натовп. Чи було когось заарештовано, невідомо.



При цьому одним Брюсселем заворушення не обмежилися. Також повідомляється про схоже свавілля в іншому бельгійському місті — Антверпені. Поліція Нідерландів повідомила, що заворушення також спалахнули в Роттердамі, Амстердамі та Гаазі. На кадрах, поширених в Інтернеті, видно обгорілі автомобілі посеред однієї вулиці.

За даними влади, співробітники спецназу в Роттердамі намагалися розігнати групу з близько 500 футбольних уболівальників, які кидали в поліцейських фаєри та скло .