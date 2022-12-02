ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коментар головного тренера "Фурії Рохи".

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке прокоментував поразку своєї команди від японців (1:2) в останньому турі групового етапу чемпіонату світу-2022 у групі E.

Відзначимо, що "Фурія Роха" посіла друге місце у квартеті і в 1/8 фіналу зіграє проти Марокко. Японці ж вийшли з групи з першого місця, їхній наступний суперник — хорвати.

"Мені нема чого святкувати. Ми пройшли кваліфікацію з групи, але я хотів вийти з першого місця. Якби Японії потрібно було забити три голи, вони б це зробили. Повторюю: мені нема чого святкувати, ми всі перепробували. Японія відступила і так оборонялася.

Ми добре впоралися, ми уникли проблем. Але як упоратися з колапсом? Це неймовірно, розповісти комусь, що ви домінували протягом 80 хвилин із Японією і що програли 1:2. На щастя, таке трапляється лише раз на чотири роки

Нічого не сталося, проте п'ять хвилин повної відсутності контролю, навіть паніки... Якби японцям потрібно було забити ще два – вони б точно забили нам. Це чемпіонат світу, і коли такій команді, як Японія, нічого втрачати – вона проноситься повз нас, наче літак.

Ситуація була контрольована, коли Японія вирішила закритися в обороні, вони мали те, що вони хотіли. Ми намагалися впоратися з цим якнайкраще. Японці заслужено виграли групу. Мене це дратує, бо я хотів бути першим у групі. Ми поговоримо із футболістами сьогодні, але це вже має бути попередженням для них.

Нам треба показати більше сили. Сьогодні особливо нема чого святкувати.

Японія обіграла нас за 5 хвилин. В інших відрізках ми грали добре. Вони дуже щільно закрилися у захисті. Ми хотіли нічию чи перемоги, але нам не вдалося. Ми були дуже далекі від того, що я хотів" — передає слова Енріке Marca.

Відзначимо, у матчі Японія — Іспанія стався дуже суперечливий гол, який вплинув на долю Німеччини.