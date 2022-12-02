ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Ексгравець Бундестім розніс керівництво футболу Німеччини.

Легенда збірної Німеччини Міхаель Баллак висловився про виліт Бундестім з ЧС-2022.

“Ось що буває, коли немає самокритики. Ми не повинні знову робити ту ж помилку, що й у 2018 році, коли президент Німецької футбольної спілки після вильоту тільки сказав: "DFB і тренерський штаб зараз усе проаналізують".

Тоді Лев у результаті залишився тренером збірної. Зараз потрібно задуматися про кожну позицію в DFB, включаючи посаду тренера. З таким футболом далеко не поїдеш. Менш талановиті команди, ніж Німеччина, доставляють нам проблеми", – слова Баллака наводить твіттер Bayern&Germany.