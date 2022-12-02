ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коуч аргентинської збірної натякнув, що не очікує легкого матчу проти збірної Австралії.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні висловився про збірну Австралії, з якою його команда зустрінеться в плей-оф чемпіонату світу.

"Австралія — хороша команда. Це футбол, ми повинні відкинути теоретичний фаворитизм і грати. Підхід буде аналогічним попереднім матчам, з деякими нюансами. Нам потрібно адаптуватися, в обороні ми іноді змінюємося. Австралія має свої особливості в атаці.

Ми маємо уявлення про те, як ми гратимемо, але на сьогоднішньому тренуванні ще оцінимо стан гравців. Я не здивований, що Австралія вийшла наступного етапу, вона виглядала дуже добре. Це збірна з історією чемпіонатів світу", — слова Скалоні наводить пресслужба збірної Аргентини.

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