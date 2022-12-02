ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє команду, що вийшла до плей-оф ЧС-2022.

Що сказати про національну збірну Аргентини? Наразі ця команда є справжньою загадкою турніру.

Багато вболівальників та експертів називали "альбіселестес" ледь не головним фаворитом мундіалю, проте поки що це доволі неочевидно. Складається враження, що безпрограшна серія та перемога на тогорічній Копі надто переоцінені.

Фактично, справжню перевірку на міцність колектив Скалоні проходить саме на чемпіонаті світу.

Чи вдасться нарешті здобути бажаний трофей?

Football.ua спільно з партнером проекту, компанією GG.bet, представляє аналіз збірної Скалоні та прогнозує її майбутнє.



Турнірна таблиця Групи С

ГРУПА C 1 Аргентина 3 2 0 1 5 2 3 6 2 Польща 3 1 1 1 2 2 0 4 3 Мексика 3 1 1 1 2 3 -1 4 4 Саудівська Аравія 3 1 0 2 3 5 -2 3

Вибір Скалоні: склад збірної Аргентини



Під час підготовки матеріалу представлення команд групи С ми прогнозували такий склад:

Рульі (Вільярреал) – Монтіель (Севілья), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Отаменді (Бенфіка), Тальяфіко (Ліон) – де Пауль (Атлетіко), Паредес (Ювентус), Гомес (Севілья) – ді Марія (Ювентус), Мессі (ПСЖ), Гонсалес (Штутгарт)

У Катарі Ліонель Скалоні вирішив довіритися стартовій формації 4-4-2 або 4-3-1-2 зі своєрідним ромбом у центрі у поєдинку проти польської збірної.

У порівнянні з прогнозованими складами місце у рамці воріт зайняв Еміліано Мартінес, а не Херонімо Рульі. Тренерський штаб вирішив довіритися більш досвідченому воротарю, що блискуче показав себе минулого року.

Окрім того, на турнір не поїхав нападник Штутгарта Ніколас Гонсалес. Замість нього на вістрі атаки виступали Лаутаро Мартінес чи Хуліан Альварес.

Деякі пертурбації були присутні в центрі.

Головна несподіванка, хоча й доволі передбачувана — відсутність Пауло Дібали не лише у стартовому складі, а й навіть з заміни. Жодного разу Скалоні не випустив гравця навіть на заключні хвилини в одному з матчів, що черговий раз доводить роль футболіста у збірній.

Експрес-аналіз гри збірної Аргентини

Аргентина розпочала з сенсаційної поразки від Саудівської Аравії, з самого початку поставивши себе на край безодні. Потрібно було лише вигравати у наступному поєдинку. Зустріч із Мексикою вийшла дуже напруженою та різноманітною на численні фоли, проте Ліонель Мессі своїм голом зняв тягар відповідальності з колективу, а Енцо Фернандес блискучим пострілом довершив розпочате партнером. З Польщею за певних обставин могло вистачити й нічиєї, проте "альбіселестес" власноруч вирішили власну долю.

Команда блискуче переграла непростого суперника тактично, постійно розхитуючи його захист на флангах, сильний матч провів й Мессі, постійно напружуючи опонентів блискучими розрізними пасами через центр. Словом, такий футбол є більш оптимістичним та придатним на шляху сітки плей-оф — Австралію потрібно обігрувати дуже впевнено.

За кількістю очікуваних голів Аргентина поступилася лише французькій збірній (6,53), окрім того, команда володіла м'ячем трохи менше від визнаних майстрів цієї справи іспанців (67,1).

Окрім того, статистичний портал Wyscout говорить нам, що команда Скалоні намагалася мучити своїх суперників доволі інтенсивним пресингом (четвертий показник на турнірі) та інтенсивністю (третій).

Найкращий та найгірший матч збірної Аргентини

22.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 1 ТУР 12:00 Аргентина 1:2 Саудівська Аравія 26.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 2 ТУР 21:00 Аргентина 2:0 Мексика 30.11.2022 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 3 ТУР 21:00 Польща 0:2 Аргентина



Перший поєдинок на турнірі проти аравійців розпочинався дуже добре — Мессі реалізував пенальті на перших хвилинах, проте номінальні гості зуміли несподівано шокувати суперника завдяки голам Салеха Халед-аш-Шехрі та Салема Мухаммеда ад-Давсарі. Атакувальна гра фаворита бажала кращого і хоча в цілому аргентинці могли вирвати принаймні нічию, поразка була абсолютно заслуженою.

Аргентина — Саудівська Аравія - 1:2

Голи: Мессі (10, пен) — аш-Шехрі (48), ад-Давсарі (54)

Поєдинок з Мексикою складався дуже важко для команди. "Ацтеки" є доволі непоступливим колективом, котрий якщо не може помірятися класом, вміє блискуче виключати суперників тактикою порушень, а колишній тренер аргентинців Херардо Мартіно мав додаткову мотивацію на Аргентину.

Довгий час глядачі практично не бачили багато гострих моментів, проте у другому таймі сталися голи Ліонеля Мессі та Енцо Фернандеса, котрі додали трохи динаміки матчу. До речі, ті самі взяття воріт залишилися єдиними ударами у площину за весь другий тайм для "альбіселестес".

Аргентина - Мексика — 2:0

Голи: Мессі (64), Фернандес (87)

З поляками колектив Скалоні влаштовувала перемога, якщо вони хотіли уникнути можливого вильоту або зустрічі з Францією на першій стадії плей-оф. Потрібно було зіграти у свою силу, бо оборона польської збірної далека від ідеалу, й взагалі "біло-червоним" не потрібно було чимдуж бігти в атаку, отже варто було очікувати більш прагматичної та стриманої гри.

Аргентинці провели неймовірний за якістю матч, абсолютно нічого не дозволивши супернику та всі 90 хвилин напружуючи його оборону численними кросами та подачами. Колись це мало завершитися забитими голами, так в підсумку і сталося.

Польща — Аргентина - 0:2

Голи: Макаллістер (46), Альварес (67)

З вибором найгіршого матчу очевидно, Саудівська Аравія, а ось найкращим назвемо все ж таки гру проти Мексики, бо поразка у тому матчі викидала команду з турніру.

Найкращий гравець збірної Аргентини групового етапу



Важкувато виділити саме одного героя, бо "альбіселестес" продемонстрували непогану саме командну гру, блискуче відреагувавши на болючу поразку. Проте Легенда все ж таки доклав трохи більше цеглинок у підсумковий результат.

Ліонель став найкращим гравцем за очікуваними голами, обійшовши Мбаппе (2,67), другим за кількістю ударів (13). В лідерах за передачами урозріз та ключовими пасами, словом, може за гольовими показниками Мессі й продемонстрував не надто солідні цифри, проте однозначно був мозковим центром команди.

Найкращий бомбардир та асистент збірної Аргентини

Беззаперечно, Мессі. На його рахунку взяття воріт у програному матчі проти саудитів, а також вирішальний м'яч мексиканцям, який остаточно дозволив аргентинцям скинути тягар відповідальності за результат з плечей та грати більш впевнено та розкуто, а також асист на другий гол Енцо Фернандеса, що встановив кінцевий рахунок тієї зустрічі й позбавив Мексику шансів на повноцінний камбек.

Повний список бомбардирів та асистентів виглядає наступним чином. Відмічаємо різноманітність.

Бомбардири:

Ліонель Мессі (2)

Енцо Фернандес (1)

Алексіс Макаллістер (1)

Хуліан Альварес (1)



Асистенти:

Анхель ді Марія (1)

Ліонель Мессі (1)

Енцо Фернандес (1)

Науель Моліна (1)

Прогноз на плей-оф

З 1974 року Аргентина жодного разу не залишилася у групі після поразки у першому турі, завжди виходячи до плей-оф. Поразка від аравійців стала тим самим потрібним холодним душем для команди, який дозволив їй дещо протверезіти й максимально акумулювати внутрішні ресурси. Не секрет, що гравці збірної окрім мотивації суто перемогти на мундіалі мають також додаткову ціль. Ліонель Мессі та компанія хочуть увійти в історію, а легендарний футболіст нарешті позбутися ярликів стосовно лузерства на великих турнірах зі збірною та постійних порівнянь із Дієго Марадоною. У 2026 році на чемпіонаті світу володар безлічі Золотих м'ячів навряд зіграє.

Словом, мотивації у плей-оф в аргентинців хоч греблю гати. Сітка поки що вимальовується в цікавий спосіб. Замість теоретичної Данії першою перепоною команди на шляху до завоювання кубка світу буде скромна Австралія. Далі очікує хтось з дуумвірату Нідерланди — Штати. Голландці виглядають дуже неочевидно та нестабільно, американці просто є доволі молодою та середньою за класом командою. Далі можливі різні варіанти, проте з дійсно потужних збірних є хіба Іспанія та Бразилія. Потрібно дивитися, чи збереже команда запал та стабільність у матчах на виліт, де ціна помилки помітно зростає.