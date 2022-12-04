ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Ліонель Скалоні розповів про перемогу над Австралією.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував перемогу над Австралією (2:1) у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі.

"Складна гра. Австралія чинила серйозний тиск, що завдало нам чимало проблем у першому таймі. У перерві ми внесли деякі корективи, які допомогли.

Думаю, ми заслуговували виграти спокійно та мали збільшити перевагу. Але в результаті довелося понервуватись наприкінці", — наводить слова Скалоні Clarin.

У чвертьфіналі ЧС-2022 Аргентина зіграє із Нідерландами, які пройшли США. Гра пройде 9 грудня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина — Австралія.