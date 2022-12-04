Ліонель Скалоні розповів про перемогу над Австралією.
Ліонель Скалоні, Getty Images
04 грудня 2022, 09:55
Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував перемогу над Австралією (2:1) у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі.
"Складна гра. Австралія чинила серйозний тиск, що завдало нам чимало проблем у першому таймі. У перерві ми внесли деякі корективи, які допомогли.
Думаю, ми заслуговували виграти спокійно та мали збільшити перевагу. Але в результаті довелося понервуватись наприкінці", — наводить слова Скалоні Clarin.
У чвертьфіналі ЧС-2022 Аргентина зіграє із Нідерландами, які пройшли США. Гра пройде 9 грудня.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина — Австралія.