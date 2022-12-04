ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Ще один уругвайський футболіст опинився під загрозою дискваліфікації.

Збірна Уругваю у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу в Катарі обіграла Гану (2:0).

Після фінального свистка зустрічі виникло кілька скандалів щодо арбітражу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Хосе Хіменес може здобути бан на 15 матчів за те, що назвав суддів злочинцями, після чого вдарив ліктем директора ФІФА.

За інформацією International News, наразі черга прийшла до Едінсона Кавані, який також був дуже незадоволений рішеннями арбітра Даніеля Зіберта після матчу, після чого агресивно штовхнув монітор ВАР, йдучи у роздягальню.

Зазначається, що якщо ФІФА покарає Хіменеса та Кавані, то їхня дискваліфікація діятиме лише на матчі збірної.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Гана — Уругвай.