Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу, у якому зіграють Франція та Польща.
Кілліан Мбаппе
04 грудня 2022, 16:14
О 17:00 стартує матч плей-оф чемпіонату світу між збірними Франції та Польщі. Стали відомі стартові склади.
Франція: Льоріс — Кунде, Варан, Упамекано, Ернандес — Чуамені, Рабьо — Дембеле, Грізманн, Мбаппе — Жиру.
Запасні: Ареола, Верету, Гендузі, Дісасі, Камавінга, Муані, Коман, Конате, Манданда, Павар, Саліба, Тюрам, Фофана.
Польща: Щесни — Кеш, Глік, Ківьор, Берешинські — Криховяк — Камінські, Зелінські, С. Шиманські, Франковські — Левандовські.
Запасні: Скорупські, Грабара, Єнджейчик, В’єтеска, Беднарек, Белік, Мілік, Д. Шиманські, Гросицькі, Свідерські, Журковські, Залевські, Пьонтек, Гумни, Скураш.
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