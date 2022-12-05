ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Наставник прокоментував перемогу своєї команди.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Англії здобула розгромну перемогу над Сенегалом (3:0) і пробилася до наступної стадії турніру.

Гарет Саутгейт підбив підсумки матчу і дав свій коментар.

"Найбільше порадувало те, наскільки безжально ми все робили, а також те, як команда працювала з м'ячем і без м'яча".

І ми показали, що можемо забивати, що можемо діяти в атаці безжально.

Ми забивали у вдалі періоди. Також ми показали, що спроможні не пропускати, а це вкрай важливо для перемоги у наступній грі проти Франції", – сказав Саутгейт в ефірі ITV.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія — Сенегал.