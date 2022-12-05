ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Центрбек французької команди майже весь перший тайм проти Польщі відіграв із прикрасою на шиї, що заборонено з метою безпеки для здоров'я гравців.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Франції здобула перемогу над Польщею завдяки дублю Кіліана Мбаппе та рекордному м'ячу Олів'є Жиру, що дозволило їй пробитися до наступної стадії катарського мундіалю.

Наприкінці першого тайму цього протистояння стався нетиповий для сучасного футболу епізод за участю захисника французької команди Жюля Кунде — він більше 40 хвилин відіграв з коштовним ланцюжком на шиї, що заборонено з метою безпеки для здоров'я, допоки бригада арбітрів це не помітила та не наказала футболісту зняти прикрасу.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував цей інцидент, взявши провину на себе та свій тренерський штаб.

"Я навіть йому сказав: "Тобі пощастило, що ти не переді мною, а то…". Суддя сказав нам, що гравцям не дозволяється носити браслети та ланцюжки. Їм також забороняється носити годинники та сонцезахисні окуляри. Це не дозволено. Я думав, що він його зніме, але, очевидно, цього не сталося. Це наша вина", — цитує слова Дешама GFFN.

Нагадаємо, що остаточна заборона на прикраси почала діяти з чемпіонату світу-2006, а каталізатором цих змін у футбольних правилах став епізод із відірваним пальцем гравця швейцарського Серветта Пауло Діогу у грудні 2004 року, коли під час святкування голу він випадково зачепився кільцем за огорожу.