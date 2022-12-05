ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коуч португальської збірної сподівається, що його команда вийде в чвертьфінал.

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш висловився напередодні матчу зі Швейцарією в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

"Матч зі Швейцарією буде непростим. Ми дві дуже сильні команди, так що має бути важкий матч, в якому Португалія, я думаю, переможе.

Щодо матчу з Кореєю я дійшов висновку, що у першому таймі ми зіграли дуже добре. Все було добре, поки ми не були покарані голом з кутового. У другому таймі ми вже не могли почуватися так комфортно, але продовжили в тому ж дусі і були покарані за ще одну помилку. Деталі мають велике значення, тим більше у такій грі, як зі Швейцарією.

Роналду? Я завжди даю вказівки своїм гравцям безпосередньо перед грою, так було завжди відколи я очолив команду. Я думаю тільки про те, що добре для Португалії та збірної", — сказав Сантуш.

Матч Португалія — Швейцарія відбудеться 6 грудня. Початок — о 21:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію матчу.