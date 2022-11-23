ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Молоді зірки, які готові засяяти в Катарі — від Рафаеля Леао з Мілана до Такефусо Кубо з Реала Сосьєдад.

Кубок світу в Катарі вже стартував. Кожний чемпіонат відкриває нових зірочок, цінник на яких одразу злітає до небес. Розберемо деяких гравців, які можуть зробити прорив на цьому Кубку світу.

Мохаммед Кудус (Гана)

22-річний Кудус прибув до Європи після того, як провів свою юність в академії "Право на мрію" на батьківщині. Норшелланн довірив йому місце у першій команді у 18 років. Мохаммед швидко довів, що він занадто хороший для данської ліги. Аякс помітив його талант і заплатив 9 мільйонів євро. Так футболіст опинився в Ередивізі.

Ерік тен Гаг використовував його переважно як центрального півзахисника, але він може вище, і вже має п’ять голів у 18 матчах на міжнародному рівні. Кудус володіє чудовим контролем м’яча, може ошелешити захисників у обмеженому просторі та може вести свою команду вперед завдяки дриблінгу. Він добре читає гру і навіть коли грає без м’яча, здається, знає, де будуть його товариші по команді в наступну хвилину.

Рафаел Леау (Португалія)

Вихованець академії Спортинга став одним із найкращих форвардів Серії А, допоміг Мілану виграти перший титул за 11 років та потрапити в команду року італійської ліги. Попри високий зріст, 23-річний гравець має велику швидкість і часто використовується на флангах атаки. Леао майстерно створює моменти для партнерів та забиває, що робить його небезпечним як на флангах, так і в центрі поля. Оскільки пік Кріштіану Роналду вже позаду, а Діого Жота через травму пропускає Кубок світу, очікується, що Леао проявить себе в атаці та покаже, чому за ним женуться найкращі клуби Європи.

Джіо Рейна (США)

20 років йому виповнилось лише за вісім днів до першого матчу США на ЧС (проти Уельсу). Попри юний вік, саме на Рейну лягає велика відповідальність на цьому чемпіонаті світу.

Насправді тиск на молодого гравця посилився у дортмундській Боруссії. Він часто зазнає травм. Частину минулого сезону він пропустив через проблеми з м'язами, проте, як зазначають фахівці, його талант безсумнівний.

Його колишній одноклубник Ерлінг Голанд називає Рейну "американською мрією". На батьківщині серед уболівальників за Рейну переживають більше, ніж за Крістіана Пулішича, особливо після того, як він нещодавно повернув собі місце в основному складі.

Енцо Фернандес (Аргентина)

Перш ніж бути викликаним до складу команди Ліонеля Скалоні, Фернандес знаходився у системі Рівер Плейт із п’ятирічного віку. У серпні він пішов протертим шляхом молодих південноамериканців — до Бенфіки.

Завдяки його виступам на позиції центрального півзахисника — також граючи як "боксу в бокс" — на груповому етапі Ліги чемпіонів в цьому сезоні він чудово себе проявив і привернув до себе увагу Реала і Барселони.

21-річний футболіст зіграв головну роль у перемогах Бенфіки над Ювентусом вдома та на виїзді. Він відрізняється особливістю домінувати в центрі поля, веденням гри в атаці. Здається, в збірній Аргентини з'явився "новий Мессі", але чи зможе він допомогти своїй команді вийти зі скрутного становища після поразки на старті чемпіонату — питання.

Душан Влахович (Сербія)

Ефективний нападник вже показав в Італії, на що він здатний. Його 44 голи в 98 іграх Серії А за Фіорентину змусили Ювентус викласти 70 мільйонів євро.

Окрім вражаючої кількості голів, Влаховіч може тримати м’яч і асистувати. Ймовірно, він складе дует разом із Александаром Мітровічем в центрі нападу, а позаду них зіграє Душан Тадіч, так що суперникам збірної Сербії в Катарі легко не буде.

Попри те, що він справив враження на всіх в італійській лізі, 22-річний нападник ще не продемонстрував свої здібності в Європі. не зумівши допомогти Ювентусу вийти з групи Ліги чемпіонів. Тому ЧС-2022 — справжня сцена для демонстрації своїх здібностей.

Гаві (Іспанія)

Зіркою Іспанії на Євро-2020 був Педрі. Тепер черга іншого вихованця Ла-Масії, якому у серпні виповнилося лише 18 років.

Гаві став наймолодшим гравцем своєї країни у 17 років і 62 дні, а також наймолодшим бомбардиром Іспанії в матчі проти Чехії. У жовтні він виграв Копа Трофей, яким нагороджують найкращого гравця світу у віці до 21 року.

Його навички нагадують колишніх зірок Барселони, таких як Андрес Іньєста та Хаві. Ймовірно, саме цим Гаві спробує здивувати на чемпіонаті світу.

Федеріко Вальверде (Уругвай)

Ще нещодавно Вальверде і не мріяв бути ключовим гравцем Реала, підміняючи старших колег по півзахисту, таких як Лука Модріч, Тоні Кроос і Каземіро.

Вальверде порівнюють з молодим Стівеном Джеррардом. Йому, можливо, доведеться взяти на себе відповідальність за виступи своєї країни на Мундіалі не менше, аніж ветерани команди, такі як Луїс Суарес, Дієго Годін та Едінсон Кавані.

У цьому сезоні він почав регулярно забивати, вдалося навіть відзначитись в жовтневому Класіко, коли "вершкові" перемогли з рахунком 3:1. Авторитет Вальверде постійно зростає, він став важливим гравцем як для клубу, так і та країни.

Такефуса Кубо (Японія)

У 18 років вінгер вже мав досвід виступів в молодіжних командах Реала і Барселони, а це означає, що його потенціал не підлягає сумнівам. Він вже зіграв понад 100 матчів у Ла Лізі, в основному в оренді за Мальорку, Вільярреал і Хетафе.

Влітку Кубо приєднався до Реал Сосьєдад та одразу забив переможний гол у дебютному матчі проти Кадіса.

Кубо має великий досвід виступів за збірну; атакувальний півзахисник брав участь у чемпіонаті світу U-20 у віці 15 років та навіть забивав на Олімпіаді.

Більше мільйона людей підписалися на 21-річного хлопця в Instagram, що свідчить про його популярність у Японії. Хоча це й спричиняє додатковий тиск.